GÜNCEL HABERLER 

Özacar’dan Yarım Asırlık Sevgililere Sevgililer Günü Ziyareti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Hilal GEZER- Özacar 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla evliliklerinde yarım asırı geride bırakan çiftleri ziyaret etti.
Özacar; “14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ‘sevgi çınarları’ diye tanımladığımız evlilikte yarım asrı geride bırakan çiftlerimizi bu yıl da ziyaret ettik. İlk ziyaretlerimizi Nursel&Ahmet Hakçıl ve Aysel&Aziz Kocu çiftlerine gerçekleştirdik.

Bunları da sevebilirsiniz

KAPALI PAZAR YERİNDE SONA DOĞRU

buyukzafer 0

Özacar Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

buyukzafer 0

“Hakkın Sesi: Mehmet Akif” Konulu Program Düzenlendi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.