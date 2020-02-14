Özacar’dan Yarım Asırlık Sevgililere Sevgililer Günü Ziyareti

Haber: Hilal GEZER- Özacar 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla evliliklerinde yarım asırı geride bırakan çiftleri ziyaret etti.

Özacar; “14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ‘sevgi çınarları’ diye tanımladığımız evlilikte yarım asrı geride bırakan çiftlerimizi bu yıl da ziyaret ettik. İlk ziyaretlerimizi Nursel&Ahmet Hakçıl ve Aysel&Aziz Kocu çiftlerine gerçekleştirdik.