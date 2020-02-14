İLHAN GÖZÜTOK’UN MUTLU GÜNÜ

İlçemiz iş adamlarından İlhan Gözütok’un geçtiğimiz haftayı ; “ Hayatımın en mutlu günleri” etiketiyle yaşadı.

Küçük kızı Büşra Asya’yı geçtiğimiz hafta sonu Çanakkale Kepez’deki Aquahall Düğün Salonunda, bin kişinin katılımıyla evlendirdi.

Çanakkale Bayramiç ilçesindeki Ayazmadaki tesisleri ile Alabalık tesisleri sahibi Hakan Keskin ile dünya evine giren Asya Gözütok düğünün başından sonuna süper performansıyla evlenmenin tadını yeni danslarla çıkardı.Gözütokların her zamanki neşeli halleri düğüne katılan yüzlerce Bayramiçlilerin de neşelenmelerini sağladı.

Gelibolu – Bayramiç ve Çanakkale İş Dünyasında katılan kalabalık bir topluluktan oluşan düğünde Gelibolulu Tarkan Sayan ‘da ekibiyle büyük alkış aldı.

Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Büyük Zafer Gazetesi