Haber Merkezi- Ak Parti İl Yönetim Kurulu belirlendi.Buna göre; İl Yönetim Kurulu Asil Listede; Ahmet Şen, Arzu Bendeş,Ayhan Engin,Burçin Altop, Devrim Yazıcı,Ertuğrul Aydın,Faruk Tuğrul Kalkan, Fatma Aydoğan Bektaş, Halil Sarıbaş,Halil Zahit Mert,Hülya Duman,Hüsnü Çetin Durgut,İsmail Hakkı Durukan,Kaan Tonka, Mefail Ceyhan, Mehmet Özkurnaz, Muhammed Fatih Akçaman,Nevin Engin,Ömer Faruk Ataç, Ömer Faruk Göktürk, Rıdvan Demirhan,Saadettin Arslan, Saime Avcılar,Sinan Erdoğan, Süleyman Gündüz, Şükrü Değer Erken, Tuğçe Seyis,Ünsal Dirlik, Yasin Öztürk seçildi.
İl Yönetim Kurulu Yedek Listeye Ali İhsan Ayhan,Metin Çelik,Ümit Burunlular,Şemsettin Satar,Hatice Şehnaz Doğruyol,Özkan Gülen,Hasan Akıncı,Serdar Doğanarslan,Coşkun Meriç, Seyfi Bulut,İsmail Kovar,Ayhan Başaran,Enez Koz,Erhan Taşkıran,Cansu Güçlü seçildi.
Ak Parti İl Yönetim Kurulu Belirlendi
Haber Merkezi- Ak Parti İl Yönetim Kurulu belirlendi.Buna göre; İl Yönetim Kurulu Asil Listede; Ahmet Şen, Arzu Bendeş,Ayhan Engin,Burçin Altop, Devrim Yazıcı,Ertuğrul Aydın,Faruk Tuğrul Kalkan, Fatma Aydoğan Bektaş, Halil Sarıbaş,Halil Zahit Mert,Hülya Duman,Hüsnü Çetin Durgut,İsmail Hakkı Durukan,Kaan Tonka, Mefail Ceyhan, Mehmet Özkurnaz, Muhammed Fatih Akçaman,Nevin Engin,Ömer Faruk Ataç, Ömer Faruk Göktürk, Rıdvan Demirhan,Saadettin Arslan, Saime Avcılar,Sinan Erdoğan, Süleyman Gündüz, Şükrü Değer Erken, Tuğçe Seyis,Ünsal Dirlik, Yasin Öztürk seçildi.