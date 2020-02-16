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Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz ‘dan Yusuf Taşkan’a Nezaket Ziyareti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Ali GEZER- Gelibolu EML mezunu ve Okul arkadaşı olan Bölge Müdürü ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ziyarette Lapseki Balıkçı Barınağının Yat Limanı’na dönüştürülmesi için yapılacak proje ve ihalenin durumu görüşüldü.

 Eyüp Yılmaz Bursa Ulaştırma Bölge Müdürü Yusuf Taşkan’a nezaket ziyaretinde bulundu
Gelibolu EML mezunu ve Okul arkadaşı olan Bölge Müdürü ve Bld Başkanı Eyüp Yılmaz ziyarette bulundu. Lapseki Balıkçı Barınağının Yat Limanı’na dönüştürülmesi için yapılacak proje ve ihalenin durumu görüşüldü.
Ayrıca Lapseki Kıyı Bandında yapılacak düzenlemeler ve Dolgu Projesi de değerlendirildi
Önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan’da Çanakkale MilletvekiliBülent Turan ile Lapseki’ye gelerek Yat Limanı sahasında incelemelerde bulunacağını ifade etti.

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