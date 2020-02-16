HEP AYNI BEYAA!İÇ LİMAN S.O.S VERİYOR!

Haber: Recep YÜZÜAK- İç Limanda su azaldı, yakında bataklık olarak karşımızda durursa kimse şaşırmasın.

Ne umutlarla sevinmiştik, Yusufumuz Bölge Müdürü olunca .Liman projesi, çöken rıhtım, temizliği vede yat limanı projesi. Yat limanı Gelibolu’nun 40 yıllık hayalleriydi.40 yılda gelenler ne yaptılar…?

5 yılda enkaz olan bir rıhtımdan başka?

Son olarakta 2 yıl önce “Altın Gerdanlık”…

Bir 40 yıl daha bekleyip göremeyeceğime göre, belki torunlarım görürler diyerek teselli buluyorum.

Çok şey istemiyor Gelibolu bir feribot iskelesi, bir yat limanı, bir gençlik merkezi, bir spor kompleksi.Bir doğalgaz tutturduk gidiyor.İyiki olmamış diyorum, zira son gelen zamlarla kimbilir kaç kişi soğuktan hasta olacaktı.Baksanızya, TV’lerde herkesin elinde faturalar, sırtlarında yorganlar…!Şaka gibi değil mi?

Sakalım yok, kimseye anlatamıyoruz.

Aklımız gözümüzde, körolası burada da bu iş böyle Abi…!

Görmeden vermiyor insanlar…!

Neden mi?

Neden olacak ki!

Tam 70 yıldır hep aldattılar.Her gelen vadetti, ama kimse hiç birşey yapmadı.Ufak tefek dışında.

1954’ten bu yana hep aynı be yaa!

Ah bizimde Bir Agamız Olsa!

Komşuda pişer bize de düşer inşallah.