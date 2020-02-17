CHP İlçe Gençlik Kolları Uğur Papatya Güven Tazeledi

Haber: Ali GEZER- CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya Pazar günü yapılan seçimlerde güven tazeledi.

Uğur Papatyam “Yorulmadan Devam Edeceğiz iki yıl önce devir aldığımız bayrağı yorulmadan gururla taşıdık.

Yürüdüğümüz bu kutsal yolda her zaman ortak akılla yol alacağız. Demokrasiye,Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine sahip çıkmak bizim için kutsal bir görevdir. Bu kutsal görevi layıkıyla yapmak için yürüdüğümüz bu yolda geri adım atmadan,yorulmadan, mücadele etmeye devam edeceğiz.”dedi.