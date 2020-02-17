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Elif Korkmaz Yarışmada İlçemizi Temsil Edecek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Elif Korkmaz , M.Âkif Ersoy’un,
1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren ve Türkiye’de en fazla okunan şiir ve fikir kitabı olan Safahat’tan ezbere şiir okuma yarışmasında ilçe birincisi seçildi ve ilçemizi temsil etmek için Çanakkale il genelinde yapılacak olan yarışmaya gitmeye hak kazandı.

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