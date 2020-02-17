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Muhtarlardan Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’ye Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Hilal GEZER- Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’yü Adilhan, Ilgardere ve Kocaçeşme köy muhtarları hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Serhad Sürücü “Adilhan Köy Muhtarımız Kemalettin Kara,Ilgardere Köy Muhtarımız Süleyman Yalçın,Kocaçeşme Köy Muhtarımız Ahmet Mandacı.Kıymetli Muhtarlarımıza bu nezaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”dedi.

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