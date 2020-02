ROBOTA EZİYET ETMEK SUÇ OLUR MU?

Baştan söyleyelim sonra hoca bu ne demeyin .

FARZ EDELİM dedik.

Farz edelim aramızda bize tıpatıp benzeyen kadın, erkek, çocuk robotlar yaşıyor olsun. Yakında olacak zaten. Yasa da bize, robotlara isteğimiz şekilde davranma hakkı veriyor olsun. Peki onlara nasıl davranırız?Farz edelim.

İkinci sezonu başlayan Westworld dizisi, daha ilk bölümde, insanoğlunu yani bizi, pek de uzak olmayan gelecekte bekleyen bu etik soruyla baş başa bırakıyor. Orijinalini 1973’te Yul Brynner’ın oynadığı Westworld, personeli tamamen insan görünümlü robotlardan oluşan (kovboyları, bar kızları, şerifleri, çeteleri, kızılderilileri vs.) Vahşi Batı temalı bir eğlence parkına giden zengin müşterilerin başına gelenleri konu alıyor. İzleyici çok sık kim robot, kim insan şüpheye düşüyor.

Westworld başlattı

Müşteri ziyaretçiler, bu eğlence parkında robotlara diledikleri gibi davranabiliyor. Kimi kahramanlığa soyunuyor kötüleri (robot haydutları) vuruyor, kimiyse en derin hedonik isteklerini tatmin ediyor, fahişeleri dövüyor, işkence, tecavüz ediyor. Hatta çocukları (insan görünümlü robot çocuklar bunlar) zevk için öldürüyor. Parkın robot personeli ise tüm bu yapılanlara karşılık veremeyecek şekilde programlanmış. Yani parayı bastıran müşteriler istediği sadizmi, ceza görmeksizin Westworld dünyasında yapabiliyor.Şimdi….Yapay Zeka; insanlığın en büyük endişesi. Pek yakında evimizdeki mutfak robotu kıvamından çok farklı, dış görünüşüyle bize hayli yakın robotlar piyasaya çıkacak. Ve her yeni sürümde bu robotlar daha da akıllanacak. Aynı insan beyninin bilgiyi işleyip kendine her olaydan yeni deneyimler yeni kazanımlar çıkarması gibi, yapay zekalı robotlar da bu tür donanıma (hardware) sahip olacak. Bahsettiğim şey, robotun makine olmaktan çıkıp bireye dönüşmesi.. Yani kendi kendinin farkına varması, boş zamanında kitap okuması, çocukları büyütmesi, spor yapması, evi temizlemesi, sinemaya gitmesi gibi şeylerden bahsediyorum. Birey olarak diğer robotlardanfarklılaşmasından söz ediyorum. “Olsa ne olacak, gene de özünde bir makine!” diyebilirsiniz.

Şöyle hayal edin.Evinizde bir robot var ona sürekli iş yaptırıyorsunuz ev işleri yani.Günün birinde akşam üstü kapı zili çaldı açtınız yan komşu buyur ettiniz girmedi Fatma hanım bizim robot,un inadı tuttu bu ğun iş yapmıyorum diyor sizin robotu verirmisiniz Fatma hanım valla komşu bizimki de gitme dedim sinemaya gitti iyice şımardı gezmeden gelmez akşam bey gelsin ne yapacak bakalım der komşu gider. Akşam olur bey gelir.Hamım bizim robot nerede .sinemaya gitti bey iyi yapmış sürekli evde gitsin kafasını dağıtsın,ne kafası bey bütün işler kaldı hepsini bana yıktı hele bi gelsin sorarım ben ona çekiyim fişini de görsün .inatlaşma hanım zaten eskidi artık şarj tutmuyor biraz daha çalışsın veririz ihtiyarın birine iki ihtiyar yaşarlar.Bu işin şakası gibi olur mu olur.Bir de şu durum söz konusu. Karşınızda sağından solundan kablolar fışkıran gözleri plastikle kaplı bir makine yerine; yumuşacık tenli,sanki gerçek etten gibi bir kadın oturduğunu, dolgun dudaklarından Siri ses tonuyla konuştuğunu hayal edin. Bu yeni tanıştığınız büyüleyici güzellikteki kadının, sizinle entelektüel düzeyde politika, sanat, cinsellik tartıştığını; hatta nişanlınızdan ve en iyi arkadaşınızdan bile sizi daha iyi anladığını farz edin.Yahu Araplar böyle bir robota vatandaşlık verdiler hatırlayın. Birkaç hafta sonra biri çıkıp bu kadının robot olduğunu söylese, siz onu bir anda vitrin mankeni olarak mı görmeye başlarsınız? Bence hayır. İnancınız, dünya görüşünüz ya da hukuk ne derse desin o robot artık sizin için bir bireydir, sevdiğiniz hatta aşık olduğunuz kişidir. Sonrası mı?yandık.

Temelde iki etik tartışma var

Sorun da işte tam bu noktada başlıyor. Aynı Westworld’te olduğu gibi o gün geldiğinde birileri de robotlara, kötü davranmaya, köle gibi çalıştırmaya, tekme atmaya, işkence yapmaya, tecavüz etmeye hatırlayın adamın biri damacanaya ,vitrin mankenine yeltendi hatta bazıları öldürmeye kalkışacak. Peki sonra ne olacak? Trafikte Drip yapanlara,lastik yakanlara yazılan cezalar mı uygulanacak.Bizi ileride bekleyen bu sorunu, ceza hukukunda yetkin bir arkadaşa sordum . Şöyle diyor;

Yapay zekalı robotlar insan hayatına girince ne olacak? Bahsettiğiniz konu şu iki başlıkta tartışma doğuracak. Birincisi, bizime aynı haklara sahip olabilecekler mi? Robotun zihni ve bilinci varsa, kendisini bir birey olarak çevresinden, diğerlerinden ayırt edebiliyorsa, kanunen insanlara benzer haklara sahip olmaları savunulabilir.”Aslında Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım” sözünün bir açılımı gibi arkadaşımın bu ifadesi. Eğer karşımızdaki şey, kendinin farkındaysa, çevresini idrak edip deneyimlerinden çıkarımlar yapıyorsa, eylemlerinin sonuçlarını biliyor ona göre davranıyorsa, makine olması neyi değiştir? İnsan beyni de sonuçta sinirlerin birbirine elektrik akımı yolladığı biyolojik bir bilgisayar devresi değil mi?“Tartışılır” diyor ve ardından ekliyor, “Ama ilk tartışma konusu işin daha kolay çözüme kavuşturulabilir yönü. Daha derinde bir başka mesele var ki o kadar kolay çözülecek gibi değil.”

Nedir?

“İkincisi, etik davranış, kişinin kendine karşı olan bir yükümlülüğü müdür, yoksa başkasına karşı olan yükümlülükleri midir? Yani kişi, hukuken suç olmasa bile, ileride bir robota rızası dışında kötü davranmalı mı, işkence ya da tecavüz edebilmeli mi? Bu davranışını ahlaken nereye koymalıyız? Hayvanlara kötü muamele edenlerle aynı yere mi, daha farklı bir yere mi, yoksa bizimle eşit seviyeye mi? İnsana benzeyen, acı çektiği anlaşılabilen bir varlığa karşı zulüm gösteren kişi, kendi insanlığından kaybetmiş olmaz mı?” Bundan birkaç yıl önce görsel basında “damacanaya,vitrin mankenine tecavüze yeltenenler olnuştu haber olarak izledik”damacana ve alçı manken çöpe giti.Bunlar çok doğru tespitler. Eğer bir robotun canının yandığını, acı çektiğini biliyorsak ve yaptığımız işkencenin ona ve onu tanıyan insanlara üzüntü vereceğini de tahmin ediyorsak, o zaman yaptığımız -hukuken olmasa da etik açıdan- bir suçtur. Kasıtlı olarak aracınızı veya başkasını aracını yakmak zarar vermek nasıl suç sayılıyorsa o da suç olmalı.

Toplum tepki koyacak

Bahsettiğim şey, günümüz bilgisayar oyunlarında zevk alarak işlediğimiz şiddetten çok farklı bir deneyim. Karşımızda yapay da olsa kanlı canlı biri var. Üzerinde fanteziler gerçekleştirmenin, gerek bizde psikolojik, gerekse sosyal ilişkilerimizde (eşimiz, arkadaşımız vs.) ne tür sorunlara yol açacağını kestiremiyorum.Konuyu salt sadizme indirgeyerek hafifleştirdiğimi düşünmeyin. Makineler esasen insanoğlunun yaşam kalitesini yükseltmek için bize hizmet etmesi gereken gereçler. Yapay zekanın inşa edilmesinin altında da robot partnerler, hizmetkarlar, şoförler yattığı bir gerçek. Bunları kanıksıyorum, yadırgamıyorum.Bir Makine ve Mekatronik Yüksek Mühendisi olarak Söylemek istediğim Yapay Zeka ilerledikçe, karşımıza bu tür ahlaki tartışmaların da çıkacağıdır. En son raddede, düşünen, konuşan, çözüm üreten, ağlayıp gülebilen, hayat arkadaşı olacak, akıllı, zeki makineler ortaya çıkacaksa, bu makineler “bize hizmet etmeye programlanmış olsa bile” onlara “köle gibi” muamele edemeyeceğimiz aşikar. Aracınıza köle gibi muamele ediyormusunuz?zannetmiyorum çünkü kendimiz nezle oluyor doktora gitmiyor fakat yağ değişim veya bakımı geldiği zaman hemen aracı sanayi sitesine veya servise götürüyoruz. Ya kanunen olacak bu, ya da toplumlara sirayet edecek yeni ahlaki kaideler, makinelere kötü muameleyi hoş karşılamayacak.Aksi durumda bu duruma en çok biz makine mühendisleri üzülür.

Espirili ve hayal dolu bir yazı oldu ama hiçbir şey hayal ediledikçe gerçekleşmez.Siz siz olun hayallerinizden vazgeçmeyin .Çünkü Yüksekten korkanlar “YÜKSELEMEZLER”.

En derin saygılarımla.

Konuk Yazar:

Prof.Dr. Halit YEĞENGİL