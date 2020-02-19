BJK Derneğinde Nöbet Değişimi

Haber: Caner AKŞİT – 2002 yılında kurulup hala faaliyetlerini sürdüren Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği 14.02.2020 tarihinde olağanüstü genel kurul yaparak, dernek başkanlığını 19 yıldır yürüten Nihat Sekmen’in, derneği gençlere devretmesiyle sonuçlandı.

Nihat Sekmen, iki sevgilimden biri olan Beşiktaş’ı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gençlere teslim ederek, 19 yıldır sürdürdüğüm görevimi teslim etmenin huzuru içindeyim.”dedi.

Dernek Başkanı Sekmen bu görev değişikliğinin ilçemizdeki sivil meslek kuruluşlarına STK Başkanlarına örnek olmasını isterim. “dedi.

Seçimden sonra dernek başkanlığına getirilen Hakan Pehlivan:

“Bana bu teveccühü gösteren, dernek üyelerine candan teşekkür ediyorum. Abilerimizden aldığımız bu görevi genç kadrolara daha ileriye taşımak için canla, başla taşıyacağız.”dedi.

Yeni başkan Pehlivan, “ bu güne kadar olduğu gibi, bu günden sonra da amacımız Beşiktaş için çalışmak olacaktır. 19 Yıldır derneğimizde başkanlık görevi yürüten Nihat Abimize sonsuz teşekkür ediyor, güvenlerini boşa çıkarmamak için arkadaşlarımla birlikte büyük bir özveri ile görevi yapacağımızı bildiriyoruz.”dedi.