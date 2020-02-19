Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Esnaf Çocuklarına Özel Eğitimde İndirim Sağlanacak

Haber: Seda Liman ZENGİN- Gelibolu Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant odaya kayıtlı esnafların çocuklarının özel eğitimden faydalanabilmesi konusunda indirim sağlanacağı açıklamalarında bulundu.Nalbant açıklamasında “Esnaf odalarımızdan alabilirler.Nalbant açıklamasında “Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği olarak, birliğimize bağlı il genelinde bulunan 32 mesleki odamıza kayıtlı 21.602 üyemiz Esnaf ve sanatkârlarımızın egitim gören çocuklarının faydalanabilmesi amacıyla İlimizde özel eğitim veren Ç.kale İstek 1915 Okulları,Ç.kale Doğa Kolejiİ ve Ç.kale Final Okulları ile(%20 den başlayan,%30 a varan)camiamıza özel indirim anlaşmaları yapılmıştır.Odalarımıza kayıtlı üye Esnaf-Sanatkarlarımız,bu konuyla ilgili tüm bilgileri odalarımızdan alabilirler.”dedi.