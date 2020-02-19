Haber: Hilal GEZER -Gelibolu Kızılay Şube Başkanlığı ile Çanakkale Kızılay Kan Merkezinin ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenledi.
Gelibolu Kızılay Şubesi 20-21-22 Şubat Perşembe -Cuma ve Cumartesi günleri 11:00 -18:00 saatleri arasında ilçemiz balıkhane meydanında vatandaşlarımıza an bağışı için kapılarını açacak.
KAN BAĞIŞÇILARINA KIZILAY GELİBOLU ŞUBESİNDEN DUYURU
Haber: Hilal GEZER -Gelibolu Kızılay Şube Başkanlığı ile Çanakkale Kızılay Kan Merkezinin ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenledi.