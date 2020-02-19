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KAN BAĞIŞÇILARINA KIZILAY GELİBOLU ŞUBESİNDEN DUYURU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Hilal GEZER -Gelibolu Kızılay Şube Başkanlığı ile Çanakkale Kızılay Kan Merkezinin ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenledi.
Gelibolu Kızılay Şubesi 20-21-22 Şubat Perşembe -Cuma ve Cumartesi günleri 11:00 -18:00 saatleri arasında ilçemiz balıkhane meydanında vatandaşlarımıza an bağışı için kapılarını açacak.

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