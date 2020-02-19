İLÇEMİZİN TARIMSAL VE EKONOMİK DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemizin tarımsal ve ekonomik durumu değerlendirildi.Toplantı dün saat 14:00’de ilçemiz Öğretmenler evin’de yapıldı.Gerçekleşen toplantıda ilçemizin ekonomik ve tarımsal yönden kararlar alındı.Toplantıda Hakan Kılınçkaya; “İlçemiz Ticaret ve Sanay Odası kayıtlı 980 işletmemizin mevcut olduğu; kapanan ve nevi(tür) değişikliği yapan 70 civarında işletme bulunduğu; kapanma ve tür değişikliğinin nedenlerinin ise ekonomik durum nedeni ile firmaların yeni arayış yoluna girmelerinden dolayı olduğu belirtildi.

İlçemizde ihtiyaç duyulan kapalı yüzme havuzu ile ilgili, eski havuzun yıkılmadan yenileneceği,eksiksiz şekilde yeni bir havuz inşa edileceği ve Gelibolu ilçesi halkının hizmete sunulacağı konusunda gerekli alt yapının oluşturulmakta olduğunu ve en kısa zamanda halkımızın hizmetine gireceği konusunda kararlar alındı.

Tarım ve Hayvancılık konusunda uygulanan politikalarının verimli olmadığı, binlerce çiftcinin Hibrit tohumu mahkum olduğu, Hibrit tohumu veren ülkelerin bize tohum vermekten “bizim dönemimizde Hibrit tohum kullanılmıyordu, aldığımız ürün kapasitesi de düşük değildi”dedi.

Hibrit tohumu kullanmadan alınan ürünün, ülkede yaşayan insan potansiyeline yetmeyeceğinin belirten yetkiliye; kendi tohumumuzu yetiştirerek, dışarıdan tohum aldığımız ülkelerin tohum verim düzeyine getirme imkanımızın olabileceğini belirtti.

Tarım ve hayvancılık konusunda görünen köy kılavuz istemez diyerek tarımın geldiği son durumu özetledi.

Ay çekirdeği yetiştiriciliği konusunda; sadece yağlık ayçiceği yetiştiriciliği olduğunu , eğlencelik denilen (yemelik) türünün de yapılması gerektiğini; yemelik olarak yurt dışından alınan ürünlerin önüne geçilmesi konusunda bu üretiminde gerektiğini belirtmiştir.

Balıkçi barınaklarının durumu ile ilgili; yetkililerin bu barınaklar konusunda gereken önlemleri alarak tespit edecekleri yerlere, incelemeler sonucu balıkçı barınağı yapılması konusunda fikir birliği oluşmuş olup, Saros Körfezi’ne 2 (iki) tane balık barınağına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

Yapımına başlanan yeni iskele projesinin son durumu ile ilgili gecikmeler olduğu; geciken her durumun Gelibolu ilçemize zarar verdiği bir an önce tamamamlanması için gerekli hızlandırılmaların yapıldığını 28 Şubat’ta ihalenin yapılacağı bilgisini verdi.Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanarak hizmete açılması sonucunda iskeledeki yığılmaların hepsinin çözüleceğini, ilçemizdeki trafik karışıklığının son bulacağını ve 2 yıla yakın bir sürede tamamlanacağını

belirtti.

Köylerimize 1 milyon civarında yatırım yapıldı.Demirtepe ve Cumalı Köylerine su deposu yapılacak.Köylerin çöplerinin temizlenmesi ve bu çöplerin sulara karışmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

İlçemiz Kapalı Spor Salonunun tadilatının başlanılması konusunda bilgi verildi.

Çilehanenin temizliği konusunda Gelibolu Belediye Başkanlığı’na, temizlik ve bakım konusunda gerekli hassasiyetin gösterdiğine dair teşekkür edildi.

Dezavantajlı grup bayanları için açılan Sosyal Dayanışma Merkezi projesinden 9 kurs alanında kurs verildiği; bu kurslardan 500 bayan kursiyerin faydalandığı ve 300,00 tutarında harcama gerçekleştiği belirtildi.Toplantıya ilçemiz kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü,ilçe idare şube başkanları,İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir,İlçe Emniyet Müdürü Fazıl Güçlü, başhekim Op.Dr. Burak Demirca, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir,İlçe Müftüsü Dr.İbrahim Özler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant, Kütüphane Müdürü Yasemin Akçay,SGK Müdürü Serpil Akçay, Belediye Başkan vekili Selçuk Bartan,Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül katıldı.