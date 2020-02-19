Erken Teşhis Hayat Kurtarır!

Haber: Ali GEZER -İlçemizin Atatürk Meydanında dün İlçe Toplum Sağlığı Merkezi kanser hastalığı için vatandaşlara ücretsiz kit dağıttı.

Dağıtılan kitler sayesinde kanser belirtisi olan vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarında tedavi görüp erken teşhis ile hayata tutunabilecek.

Rahim Ağzı Kanseri, Kolon Kanseri gibi kanser vakalarında erken tanı ile hastaların yaşama kazandırılması amacıyla başlatılan bu projede vatandaşların kitlerin nasıl kullanılacağı konusunda bilgiler verildi.

Aynı zamanda kansere karşı alınacak tedbirler,kanser nedir?, Aşırı kilo ve kanser,fiziksel aktivite ve kanser, kanseri önlemek için neler yapılabilir?,kanser taramalarımı neden yaptırmalıyım?Rahim ağzı kanseri hakkında yeterli bilginiz var mı?, HPV Testi Hakkında yeterli bilginiz var mı? gibi konuları içeren ,bilgilendirme