GÜNCEL HABERLER 

Erken Teşhis Hayat Kurtarır!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Ali GEZER -İlçemizin Atatürk Meydanında dün İlçe Toplum Sağlığı Merkezi kanser hastalığı için vatandaşlara ücretsiz kit dağıttı.
Dağıtılan kitler sayesinde kanser belirtisi olan vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarında tedavi görüp erken teşhis ile hayata tutunabilecek.
Rahim Ağzı Kanseri, Kolon Kanseri gibi kanser vakalarında erken tanı ile hastaların yaşama kazandırılması amacıyla başlatılan bu projede vatandaşların kitlerin nasıl kullanılacağı konusunda bilgiler verildi.
Aynı zamanda kansere karşı alınacak tedbirler,kanser nedir?, Aşırı kilo ve kanser,fiziksel aktivite ve kanser, kanseri önlemek için neler yapılabilir?,kanser taramalarımı neden yaptırmalıyım?Rahim ağzı kanseri hakkında yeterli bilginiz var mı?, HPV Testi Hakkında yeterli bilginiz var mı? gibi konuları içeren ,bilgilendirme 

Bunları da sevebilirsiniz

GENÇLERE ÖRNEK OLACAK OLAN GELİBOLULU MÜNEVVER ÇALIŞKAN’IN BAŞARI VE AZMİNİN HİKAYESİ

buyukzafer 0

Belediyeye borcu olanlar dikkat

buyukzafer 0

SÜRÜCÜ KÖYLERDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.