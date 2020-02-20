Ak Parti İl Başkanı Naim Makas Evreşe ve Kavak Beldelerini Ziyaret Etti

Haber: Caner AKŞİT- Ak Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Yönetim Kurulu Üyeleri dün Evreşe ve Kavak Beldesini ziyaret etti.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanı Fırat Doğan Yıldız’ın eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşların sıkıntıları ve sorunları ile ilgilenildi.

Ak Parti İl ve İlçe Yönetimi Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’a misafirperverliğinden dolayı tesekkür ettiler.