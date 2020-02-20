Emekli İtfaiyeci Orhan Nur Hayatını Kaybetti

Haber: Seda Liman ZENGİN- Gelibolu Belediyesi itfaiyeden emekli çavuş yaptığı trafik kazasında hayatını kaybetti.Haber: Seda Liman ZENGİN- Edinilen bilgiye göre , geçtiğimiz akşam saat 02.30 sularinda kendi kullandığı 17 RS 612 plakalı aracı ile Keşan’dan ilçemize gelmekte iken önünde giden Tıra arkadan çarptı.

Keşan karayolu, sanayi bögesinde meydana gelen kazanın ardindan olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptıği kontrolde, Orhan Nur’un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Emekli itfaici Orhan Nur’un cenazesi dün Evreşe’de ikindi namazı sonrasında toprağa veriledi.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz.