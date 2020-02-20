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GENÇ GİRİŞİMCİLER KAYMAKAM KILINÇKAYA’ YI A ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak, TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Orçun Oktay, kendisine eşlik eden yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ yı ziyaret etti.
Kaymakam Hakan Kılınçkaya, heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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