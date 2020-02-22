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KAN BAĞIŞLARI DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Ali GEZER- Gelibolu Kızılay Şube Başkanlığı ve Çanakkale Kızılay Kan Merkezi’nin ortaklaşa düzenlemiş oldukları kan alım kampanyasında Gelibolulu vatandaşlar kan bağışında bulundular.
İlçemiz Balıkhane Meydanında bulunan Kızılay tırına kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi var.
Kızılay tırı kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için Cuma ve Cumartesi günleri saat 11:00 ile 18:00 saatleri arasında iskele balıkhane meydanında olacak.

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