İL GENEL MECLİS ÜYELERİ ÖNER VE SAYIN KARAİNEBEYLİ KÖYÜ’NDE

Haber: Seda Liman ZENGİN- İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ilçemize bağlı Karainebeyli Köyü’nde çalışmalarda bulundular.

Ilgardere- Karainebeyli yol bakım çalışmalarını sürdüren ve İl Özel İdare tarafından da gerçekleştirilen Ilgardere’deki eski tarihi köy kahvesinin bakım onarımı için restorasyon çalışmaları başlatıldığının bilgisi verildi.