Haber: Seda Liman ZENGİN- İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ilçemize bağlı Karainebeyli Köyü’nde çalışmalarda bulundular.
Ilgardere- Karainebeyli yol bakım çalışmalarını sürdüren ve İl Özel İdare tarafından da gerçekleştirilen Ilgardere’deki eski tarihi köy kahvesinin bakım onarımı için restorasyon çalışmaları başlatıldığının bilgisi verildi.
İL GENEL MECLİS ÜYELERİ ÖNER VE SAYIN KARAİNEBEYLİ KÖYÜ’NDE
Haber: Seda Liman ZENGİN- İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ilçemize bağlı Karainebeyli Köyü’nde çalışmalarda bulundular.