Müftü Özler’in “Üç Aylar” Mesajı

Haber: Seda Liman ZENGİN-Gelibolu Müftüsü Dr. İbrahim Özler, ” Üç Aylar ” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özler, mesajında şöyle dedi: Her yıl manevi bir yenilenme mevsimi olarak bizlere hediye olarak gelen mübarek üç aylara bir kez daha kavuşacak olmanın sevinci, huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu vesileyle önümüzdeki 25 Şubat 2020 Salı günü mübarek üç aylara hep birlikte girmiş olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gelibolulu kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin üç aylarını tebrik ediyor ve bu özel günlerin feyzinden, rahmetinden ve bereketinden hep birlikte nasiplenmemizi Yüce Allah (cc)’tan niyaz ve temenni ediyorum.