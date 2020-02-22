KAZALARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK TOPLANTI YAPILDI

Haber: Seda Liman ZENGİN- Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömür İşsever, servis şoförleri ve otobüs şoförlerinin katılımı ile “Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı” yapıldı.

Toplantıda Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi kapsamında trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan insan unsurunun yaptığı kural ihlallerinin neden olduğu trafik kazalarını önlemeye yönelik tedbirler görüşüldü.