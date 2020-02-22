Mor Lahana Bu Sene Zarar Ettirdi

Haber : Caner AKŞİT- ilçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde geçen sene çiftçinin yüzünü güldüren mor lahana, bu sezon ise üreticiyi zarara uğrattı.Geçen sene 1 Lira 30 kuruş ile 4 lira arasında satılan mor lahana bu sene son günlere kadar bekletilmesine rağmen en fazla 80 kuruşa alıcı bulabiliyor.

“GEÇEN SENE 4 LİRAYA KADAR MOR LAHANA SATILDI, BU SENE 80 KURUŞ”

Geçen seneye oranla mor lahana fiyatlarının oldukça düştüğünü dile getiren Zülfikar Dizman; “Bu sene mor ve beyaz lahana fiyatlarından geçen seneye oranla büyük düşüş var.Geçen seneye oranla Ekim ayında yüzde 13 oranda bir artış yaşandı.Birkaç gün öncesine kadar doğru düzgün kış da yaşanmadı.Havaların yaz gibi gitmesi ve üretimin artması fiyatların düşmesine sebep oldu.” dedi.