İlkokul Öğrencilerine İşitme Testi Yapıldı

Haber: Seda Liman ZENGİN-İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm ilkokul öğrencilerine hemşire Fatma Mete ve Naciye Özkan tarafından büyük bir özveriyle öğrencilere işitme testi yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Hemşiresi Fatma Mete ; “ilkokul 1. sınıflarda da 4 yıldır uygulanan bu proje ilçemizde yaklaşık 400 ilkokul öğrencisine işitme tarama testlerine tabi tuttuk, bu sayı 510 kişiyi bulacak , işitme testlerine devam ediyoruz. Çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü işitme kaybının çocukların gelişiminde ve okul başarısında çok önemli bir yer tuttuğunu bilerek yola çıkıyoruz. Onların bir işitme problemi varsa bunun erken dönemde teşhis edilmesi ve önlem alınması, o yavrularımızı geleceğe daha iyi hazırlanmasında çok önemli bir rol üstlenecektir. Bu amaç için burada Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilk adımı atıyoruz be önemli bir işlevi üstleniyoruz. diye konuştu.