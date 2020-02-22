Bolayır Gençlikspor’dan Spora Destek Çağrısı

Haber: Seda Liman ZENGİN- Bolayırgenclikspor Başkanı Yusuf Cabaş taraftarlara ve Bolayırlılara seslendi.

Çabaş açıklamasında; “Bizler bu yolla çıkarken kendimize hedef koyduk şampiyonluk ama maddi manevi olarak bu takıma sahip çıkmaları bunun içinde 80 adet forma yaptırdık.

Bu formalar ücret karşılığında kişilere verilecek lütfen bu formalarını alsınlar ve bizden talep etsinlerki bizde oyuncularımıza destek olalım.Bu yıl Bolayırgenclikspor’un yıllı olacağını şampiyonluk sözünü veren başkan Cabaş rakiplerine başarılar diledi.

2.Amator lig A Grubu 1.Gelibolu

1.Aydoganspor

2.Evresespor

3.Gelibolu Gölcük Genclikspor

4.Bolayırgenclikspor

5.Kavakkoy belediyespor

6.Yeni Ecebatspor

Gelibolu esnaflarindan işletme sahibi Samet Göktaş Bolayırgençlikspor’un şampiyon olduğu takdirde başkan Yusuf Cabaş’ a nijaryali futbolcu sözünü verdiğini ifade etti.