GÜNCEL HABERLER 

Bolayır Gençlikspor’dan Spora Destek Çağrısı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- Bolayırgenclikspor Başkanı Yusuf Cabaş taraftarlara ve Bolayırlılara seslendi.

Çabaş açıklamasında; “Bizler bu yolla çıkarken kendimize hedef koyduk şampiyonluk ama maddi manevi olarak bu takıma sahip çıkmaları bunun içinde 80 adet forma yaptırdık.
Bu formalar ücret karşılığında kişilere verilecek lütfen bu formalarını alsınlar ve bizden talep etsinlerki bizde oyuncularımıza destek olalım.Bu yıl Bolayırgenclikspor’un yıllı olacağını şampiyonluk sözünü veren başkan Cabaş rakiplerine başarılar diledi.
2.Amator lig A Grubu 1.Gelibolu
1.Aydoganspor
2.Evresespor
3.Gelibolu Gölcük Genclikspor
4.Bolayırgenclikspor
5.Kavakkoy belediyespor
6.Yeni Ecebatspor
Gelibolu esnaflarindan işletme sahibi Samet Göktaş Bolayırgençlikspor’un şampiyon olduğu takdirde başkan Yusuf Cabaş’ a nijaryali futbolcu sözünü verdiğini ifade etti.

Bunları da sevebilirsiniz

Geleceğe Nefes Fidan Dikim Kampanyası

buyukzafer 0

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN GELİBOLU’YA GELİŞİNİN 91.YILDÖNÜMÜ KUTLANACAK

buyukzafer 0

GÜNEYLİSPOR’UN İLK YABANCI TRANSFERİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.