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Şarköy’de Trafik Kazası 4 Yaralı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Caner AKŞİT- Edinilen bilgiye göre, kaza Şarköy – Gelibolu yolu Yeniköy mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gelibolu Kavakköy’deki askeri birliğe yemin törenine giden M.Ş. yönetimindeki 34 AED 335 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki beton mikseri kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonrası adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan M.Ş., E.Ş. H.Ş ve beton mikserinin şoförü A.S. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobildeki ailenin Gelibolu Kavakköy’deki askeri birliğe yemin törenine gitmekte olduğu öğrenildi.

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