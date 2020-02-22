Saros’ta Balık Bereketi

Haber: Seda Liman ZENGİN- Balıkçıların yüzü bu defa Saros’da güldü.Geçtiğimiz akşam Tayfur Karaağaç Limanı’na Efsane Reis isimli tekne ile açılan Ertan Orakçı ve Serhat Pehlivan isimli balıkçılar akşam saatlerinde denize ağlarını bıraktılar.Sabah döndüklerinde gözlerine inanamadılar.Ağlarının ağırlıktan dolayı çökük olduğunu görünce şaşırdılar.Biran Yunus Balıklarının ağlarına zarar verdiğini düşündüler.Ağları teknede çekerken, bol miktarda mezgit balığı, kırlangıç ve sinarit balığı yakaladılar.

Mezgit balığı 103 kilodan 40 TL’ye, Kırlangıç balığı 2 adet 6 kilodan, kilosu 65 TL ye, Sinarit balığı 1 adedi 7 kilodan 120 TL’ye İstanbul’a balık haline satışa sunulmak üzere gönderildi.