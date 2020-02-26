GELİBOLUSPOR :0- Ç.Dardanelspor: 0

Haber:Ali GEZER- Çanakkale Süper Amatör Liginde, Geliboluspor Gelibolu Mehmetçik Stadyumunda güçlü rakipleri olan Çanakkale Dardanelspor ile golsüz berabere kaldılar.

Güzel bir havada dolu tribünlerle oynanan maçta karşılıklı ataklar vardı.

Geliboluspor ilk devresi (0-0) biten maçın ikinci devresinde daha atak bir oyun ortaya koymasına karşın Onur Aydın ve Canberk Tuğ ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Maç da golsüz beraberlikle sona erdi.

Geliboluspor haftaya deplasmanda Hastanebayırıspor ile karşılaşacak

.Stad: Mehmetçik Spor Tesisleri

Hakemler: Oğuz Lütfi ARDAHAN, Lale Aksaç KESKİN, Ahmet TUNÇ.

GELİBOLUSPOR: Ergin Çırak – Hüseyin Erden, Mustafa Vargel, Halil, Rıdvan Poyraz – Furkan, Oğuzhan Erken ( Barış Tipieser) Gürbüz Akyer – Muhammet Bal, Onur Aydın, Canberk Tuğ.

Yedekler: Hasan Avcı – Mahmutcan, Murat Şimşek, Barış Tipieser, Numan, Tarkan.

GOL: Yok

TOPLU SONUÇLAR :

Biga Adaspor – KKuyu GB:5-1

Geliboluspor – Ç.Dardanelspor: 0-0

Kepezspor – Y.Çanspor: 4-2

Karabiga Bld. – Lapsekispor: 1-0

Gümüşçayspor – Hastanebayırıspor: 2-0