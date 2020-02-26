Hedef’ten 100 Konukluk Site

Haber:Ali GEZER-İlçemizde 6 yılda 400 kişiyi ev sahibi yapan iş adamı Mahmut Yılmaz, 2 yıldır ara verdiği inşaatlarına ilçenin 2 ayrı noktasında başladı.Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nun girişine bitişik olarak, 100 daire 8 dükkanlık bir site ile Eskş Çivi Fabrikasının bulunduğu yerede 52 daire- 2 dükkanla “Bismillah” diyerek başladı.

Piri Reis sitesinin geniş alanlarında kapalı ve açık otoparklar, çocuk bahçesi ile ev sakinleri için oturma dinlenme alanları bulunuyor.İnşaatlarının ve çevre düzenlemelerinin 18 ayda tamamlayacağını söyleyen iş adamı Mahmut Yılmaz;

“İlk gün başladığımızda da söylediğimiz gibi, biz ekstra birşey yapmıyoruz.Yapılması gerekli, olanı yapıyor ve yaptığımız işin sonuna kadar arkasında duruyoruz.”dedi.

Önceki gün başlayan çalışmalarda, bölgenin tecrübeli ve çalışkan ekipleriyle yine beraberiz.Tüm inşaatlarını kesinlikle depremlere garantili olarak güvencelidir.Bizim binalarımızda deprem sırasında kimsenin evinden dışarıya çıkma endişesi yaşamaları söz konusu değildir.”dedi.