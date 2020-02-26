Gelibolulu Kadınlar Sefaköy’de 12.Dernek Kutlamasında Biraraya Geldiler

Haber: Seda Liman ZENGİN- Gelibolu ve Köyleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Düzenlediği İstanbul Sefaköy’deki Gelibolulu Kadınlar 12.Dernek Gününü kutladılar.

Sefaköy’de bulunan Gelibolulular Derneği haftanın belirli günü sadece kadınlara teşhis ediliyor.Bayanların evde hazırlamış oldukları tatlı ve tuzlu çeşitlerini yaparak, biraraya geliyorlar ve eğleniyorlar.

İstanbul Sefaköy’deki bayanlar Gelibolu ve Köyleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Ethem Onal’a düzenlediği bu etkinlik için gün sonunda teşekkür ettiler.