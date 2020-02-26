KAYMAKAM KILINÇKAYA’YI ZİYARET ETTİLER

Haber: Caner AKŞİT-Dün ilçemiz kaymakamı Hakan Kılınçkaya’ya Çanakkale’nin Lapseki, Yenice, Çan ve Ezine Kaymakamları ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Şahin ve İlçemiz Jandarma Komutanı Cem Gökdemir tarafından, kendisine makamında bir ziyaret gerçekleştirildi.Yenice Kaymakamı Ahmet Başar, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ile Ezine Kaymakamı Dr.Hacı Aslan Uzan Çanakkale’ye oradan da Lapseki’ye geçerek, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Halit Şahin’i de yanlarına alarak Lapseki Kaymakamı

Tahir Şahin’i ziyarete gittiler.

Buradan birlikte hareket ederek, ilçemiz kaymakamı Hakan Kılınçkaya’yı ziyarete geldiler. Kaymakamlar ziyaret sırasında “kaymakam abimizi ziyarete geldik” dediler. Ziyaret bir saat sürdü bu sırada kaymakamlar çalışmaları ile ilgili de görüş alışverişinde bulundular daha sonra 17:30’da kaymakamlıktan ayrılarak görev yaptıkları ilçelere döndüler.