GELİBOLU AKADEMİ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI DR.YAKUP TUNÇ OLDU

Geçtiğimiz aylarda kurulan Gelibolu Akademi spor kulübünde yapılan genel kurulda Dr. Yakup Tunç başkanlığa getirildi.

Genel kurulda Başkan Dr. Yakup Tunç, Başkan yardımcısı Ozan Maltepe, Genel Kaptan Akın Şarköylü, Genel sekreter Ahmet Can Kaya, spor okulu sorumlusu Serkan Aygün, Sosyal faaliyetler sorumlusu Recep Erdem Ay, Sosyal tesisler sorumlusu Ahmet Yıldırım seçildi.Başkan Dr. Yakup Tunç yaptığı konuşmada “ Kuruluşumuzdaki öncelikli amacımız Gelibolu’da gençlerimizin istedikleri spor dalını yapabilecekleri, spor adına en iyi ortamları hazırlamak. Hedefi olan sporcuları hedefleri doğrultusunda en üst seviyeye çıkarmaktır.

Gelibolu’da spor adına çok büyük bir potansiyel var. Özellikle Triatlon, Okçuluk, Atıcılık sporlarında gerek Ülke, gerekse uluslar arası alanda başarı sağlamış sporcularımız var. Bizde bu başarıları takım sporlarında ve bireysel sporlarda ( futbol, basketbol, voleybol, tenis, santraç vb.) kendilerini daha iyi şartlarda hazırlayarak başarı elde edebilecek ve bunu bie meslek olarak düşünen sporculara destek olmak istiyoruz.

Özellikle son yıllarda Gelibolu Belediyesinin bu alanda vermiş olduğu destekler gerçekten çok anlamlı sadece yaz dönemlerinde değil, tüm yıl boyunca ücretsiz olarak yaptıkları futbol, basketbol ve voleybol kurslarıyla yüzlerce gencimiz, çocuğumuz bu kurslardan faydalanıyor. Bizim amacımız bunu daha da ileriye götürmek. Yaptıkları spor dallarında yarışmacı takımlar, sporcular yetiştirmek, diledikleri seviyeye gelmelerini sağlamak.

Yeni kurulan bir kulübüz, zamana ihtiyacımız var. Ama sabırla, planlı bir şekilde gençlerimize gereken değerleri vererek ilerleyen süreçte neler yapabileceklerini görmek istiyoruz.

Gençlerimiz, çocuklarımız çok değerlidir. Ama yetişkinlerle ilgilide planlarımız var. Haftanın belirli günlerinde uzun doğa yürüyüşleri, sağlıklı yaşam koşuları, geziler, kamplar düzenlemek istiyoruz. Çünkü spor yapmak tüm bireylerin hakkı, uygun ortamlar hazırlayarak daha çok bireyin spor yapmasına katkıda bulunmak bizi sevindirecektir.

Çocuklarımız tüm aileler için çok önemli ve değerlidir, sosyal birey olabilmeleri de çok önemli. Aileler çocuklarına mutlaka spor yapma imkânı sağlasınlar. Çünkü spor; sorumluluk duygusu kazandirır. Özgüvenini arttırır. Sağlıklı olmalarını sağlar, kendilerini daha iyi ifade ederler. Değişik kültürlerden gelen arkadaşlarıyla aralarındaki farkların aşılamaz olmadığını yaşayarak öğrenirler. Böylece birbirlerine karşı daha saygılı ve hoşgörülü olurlar.

Çıkmış olduğumuz bu yolda inşALLAH Gelibolu ve gençlerimiz için hayırlı olur. Gelibolumuz ve gençlerimiz bunu fazlasıyla hak ediyor.”sözlerini ifade etti.