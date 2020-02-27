Şampiyonlarımız Yeni Şampiyonluklara Doğru Yürüdüler

Haber: Ali GEZER- Türkiye’de Okçuluğun en ileri safhada bulunduğu ilçemizin gururu okçularımız yeni şampiyonluklar yolunda Samsun’a hareket ettiler.Başlarında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir ile Federasyon Antrenörleri Dilek Mercan Özdemir, Aytaç Akdağ ile Göksel Altıntaş ve ilçemizin ilk okçusu, okçuluğun dünya çapındaki ismi Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Okçuluk Federasyonu As Başkanı Hakan Çakıroğlu sporcularımızla birlikte yeni başarıları ilçemize getirmek üzere yola çıktılar.Yarışmalara katılacak olan yarışmacılarımızın ve okudukları okulların adları şöyle:

Beren Taşçı Antrenör Gelibolu Anadolu Lisesi

Ali Yiğit Ay Sporcu Gelibolu 75. Yıl İlkokulu

Ilgar Yavuz Sporcu Gelibolu 75. Yıl İlkokulu

Eymen Yeşilyurt Sporcu Gelibolu 75. Yıl İlkokulu

Osman Çakar Sporcu Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu

Tuana Rüya Yılmaz Sporcu Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu

Armağan Sepetçi Sporcu Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu

Yıldız Duru Ökten Sporcu Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu

Kaan Güngör Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu

Noyan Çerci Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu

Kıvanç Özcan Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu

Mehmet Can Malgaz Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu

Özgü Özacar Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu

Cansu Özdemir Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu

Bora Erdoğan Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu