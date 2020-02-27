Haber: Ali GEZER- Türkiye’de Okçuluğun en ileri safhada bulunduğu ilçemizin gururu okçularımız yeni şampiyonluklar yolunda Samsun’a hareket ettiler.Başlarında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir ile Federasyon Antrenörleri Dilek Mercan Özdemir, Aytaç Akdağ ile Göksel Altıntaş ve ilçemizin ilk okçusu, okçuluğun dünya çapındaki ismi Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Okçuluk Federasyonu As Başkanı Hakan Çakıroğlu sporcularımızla birlikte yeni başarıları ilçemize getirmek üzere yola çıktılar.Yarışmalara katılacak olan yarışmacılarımızın ve okudukları okulların adları şöyle:
Beren Taşçı Antrenör Gelibolu Anadolu Lisesi
Ali Yiğit Ay Sporcu Gelibolu 75. Yıl İlkokulu
Ilgar Yavuz Sporcu Gelibolu 75. Yıl İlkokulu
Eymen Yeşilyurt Sporcu Gelibolu 75. Yıl İlkokulu
Osman Çakar Sporcu Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu
Tuana Rüya Yılmaz Sporcu Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu
Armağan Sepetçi Sporcu Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu
Yıldız Duru Ökten Sporcu Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu
Kaan Güngör Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu
Noyan Çerci Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu
Kıvanç Özcan Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu
Mehmet Can Malgaz Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu
Özgü Özacar Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu
Cansu Özdemir Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu
Bora Erdoğan Sporcu Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu
Şampiyonlarımız Yeni Şampiyonluklara Doğru Yürüdüler
Haber: Ali GEZER- Türkiye’de Okçuluğun en ileri safhada bulunduğu ilçemizin gururu okçularımız yeni şampiyonluklar yolunda Samsun’a hareket ettiler.Başlarında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir ile Federasyon Antrenörleri Dilek Mercan Özdemir, Aytaç Akdağ ile Göksel Altıntaş ve ilçemizin ilk okçusu, okçuluğun dünya çapındaki ismi Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Okçuluk Federasyonu As Başkanı Hakan Çakıroğlu sporcularımızla birlikte yeni başarıları ilçemize getirmek üzere yola çıktılar.Yarışmalara katılacak olan yarışmacılarımızın ve okudukları okulların adları şöyle: