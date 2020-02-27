İlçe Başkanları Ankara’da Toplandılar

Haber: Caner AKŞİT- Geçtiğimiz hafta içinde Ankara’ya giden Ak Parti eski ve yeni İlçe Başkanları yerel merkezde yapılan ilçe başkanları toplantısına katıldılar.Bu toplantıda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen ilçe başkanlarına önümüzdeki yapılacak ilk seçimlerle ilgili çalışma startı da verildi.

İlçemizden bu toplantıya eski başkanlardan Şenol Tosun, Yusuf Koçin, Mahmut Çetin, Mehmet Gözütok ve Serhad Sürücü de toplantı da eksiksiz vardılar.

Toplantıda dört ilçe başkanına söz verildi.Toplantıya katılan yüzlerce ilçe başkanı içinde kura çekilerek dört kişinin konuşma yapılabileceği bildirildi.

Çekilen kurada ilçemiz eski başkanlarından Mehmet Gözütok’a kura isabet edince toplantıya katılanlar adına konuşan dört ilçe başkanından üçüncü sıradaki ilçe başkanı Gözütok oldu.

Gözütok konuşmasında; “ Pehlivan er meydanından çıkar, siyasetçi sandıktan çıkar.” deyince toplantıya katılan ilçe başkanları tarafından büyük alkış aldı.