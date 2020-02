Turan “Adımlarımızı Sevgiye, Kardeşliğe Doğru Atmalıyız. Regaib Kandilimiz Mübarek Olsun”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Turan, “Bu özel gecede kendimizi bir kez daha muhasebeye çekmeliyiz” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu kutlu gece her şeyin bir evveli bir de sonunun bulunduğunu hatırlatır bizlere. Her yıl tekerrür eden bu özel zaman dilimlerinde bizlere düşen, kendimizi bir kez daha muhasebeye çekmektir. Herkesin büyük kalabalıklar içerisinde yaşadığı bu dünyada adımlarımızı, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe doğru atmalıyız. Başta ailelerimiz olmak üzere, mahallelerimizde, beldelerimizde, ilçelerimizde ve ülkemizin her bir köşesinde birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirerek gecemizi hayırlı kılalım. Regaib Kandilimiz mübarek olsun” şeklinde ifade etti.