BAŞKAN ÖZACAR’DAN TİCARET BORSASINA ZİYARET

Haber: Hilal GEZER-Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale Ticaret Borsası’na ziyarette bulundu.Ziyarette, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Meclis Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkan Vekili İzzet Arıcı, TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Orçun Oktay, Kurul Üyesi Levent Şahin ve Genel Sekreter Sevcan Elver hazır bulundu. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ziyarete ev sahipliği yapan borsa heyetine teşekkürlerini sundu. Özacar, Gelibolu Belediyesi olarak devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çanakkale Ticaret Borsası’nın tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları yakinen takip ettiğini ifade eden Özacar, Çanakkale Ticaret Borsasının faaliyet ve projeleri ile ilgili başkanlardan bilgiler aldı.

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Meclis Başkanı Abdullah Deniz öncelikle nazik ziyaretleri için Başkan Mustafa Özacar’a teşekkürlerini sundu.

Ziyarette, firmaların yönetim anlayışları, kurumsallaşmaları, e-ticaret konularının yanısıra Çanakkale’nin değerlerini fırsata çevirme hususlarında karşılıklı görüşler ifade edildi.

Ayrıca Çanakkale’nin vizyon projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Gelibolu İskele Projesi, yerel üretimin arttırılması hususunda yapılacak çalışmalar ile ilgili görüşmelerin ele alındığı buluşmada Borsa Başkanları, “Şehrimiz ve ilçelerimiz güzel olan her şeye layık. Birlikte bu şehri daha ileriye taşımak için sizlerle hep beraber uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sohbet ortamında geçen ziyarette ülke ve kent ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerle son buldu.

Ziyaretin ardından ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ve Meclis Başkanı Abdullah Deniz tarafından Başkan Mustafa Özacar’a günün anısına plaket takdiminde bulunuldu.