Haber: Ali GEZER- Gelibolu Vergi Dairesi Müdürü Erdal Çetintaş ve beraberindeki personel, bu yıl 24 Şubat-01 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Kaymakam Hakan Kılınçkaya’’ yı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Kılınçkaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,
çalışmalarında başarılar diledi.
Vergi Dairesi Müdürü Çetintaş’tan Kaymakam Kılınçkaya’ya Ziyaret
Haber: Ali GEZER- Gelibolu Vergi Dairesi Müdürü Erdal Çetintaş ve beraberindeki personel, bu yıl 24 Şubat-01 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Kaymakam Hakan Kılınçkaya’’ yı makamında ziyaret etti.