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Vergi Dairesi Müdürü Çetintaş’tan Kaymakam Kılınçkaya’ya Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Ali GEZER- Gelibolu Vergi Dairesi Müdürü Erdal Çetintaş ve beraberindeki personel, bu yıl 24 Şubat-01 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Kaymakam Hakan Kılınçkaya’’ yı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Kılınçkaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,
çalışmalarında başarılar diledi.

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