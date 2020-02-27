Vergi Dairesi Müdürü Çetintaş’tan Kaymakam Kılınçkaya’ya Ziyaret

Haber: Ali GEZER- Gelibolu Vergi Dairesi Müdürü Erdal Çetintaş ve beraberindeki personel, bu yıl 24 Şubat-01 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Kaymakam Hakan Kılınçkaya’’ yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kılınçkaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,

çalışmalarında başarılar diledi.