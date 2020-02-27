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Vergi Dairesi Müdürü Çetintaş’tan Esnaf Odasına Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber:Seda LİMAN ZENGİN- Vergi Haftası nedeniyle Gelibolu Vergi Dairesi Müdürü Erdal Çetintaş ve vergi dairesi personeli ilçemiz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’ın konukları oldu.
Nalbant “Vergi haftası sayesinde insanlarda vergi bilinci oluşuyor ve bu durum ülke ekonomisine olumlu yansıyor.Bundan dolayı da Vergi Haftanız kutlu olsun” diyerek günlerini kutladı.

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