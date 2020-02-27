Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün Regaib Kandili Mesajı

Haber: Caner AKŞİT- Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında ; “Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç ayları ve bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirerek birbirimize kenetlenmeli, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeliyiz.Dünya mazlumlarının güvenli sığınağı, yeryüzünde insanlık ve adaletin yegane savunucusu ve temsilcisi ülkemizin ilerlemesinin önüne çıkarılan tüm engelleri aşarak, tarihi sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirebilmek için bugün birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, yüce Mevla’dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum.