Bugün İskelenin İlk Etap İhalesi Yapılıyor

Uzun bir süredir beklenen Gelibolu feribot iskelesi inşaatının il etap dolgu ve temel harfiyat ihalesi bugün saat 10:30’da İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar ihaleye girmek için 51 firma tarafından dosya alındı.Muhtemelen ihalenin bu kez sona ereceği ve bir daha yanlış yapma şansının bulunmadığını söyleyen yetkililer, ihalenin onaylanmasının ardından da ilk etap çalışmaları başlanacağını açıkça söylediler.Bu konuyu Gelibolu Ak Parti ve CHP’li İl Genel Meclis Üyelerimizle takip ediyorlar.Yarınki gazetemizde ihale ile ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Haber:Recep YÜZÜAK