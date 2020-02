Erasmus Projeleri için Ispanya- Sevilla Kentine Gittiler

Çanakkale il Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Erasmus Plus proje uzmanı ve Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AB ve Sosyal Projeler sorumlusu İngilizce Öğretmeni Haydar Levent’in koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği Erasmus Plus Okul Ortaklığı projesi “Walls and Bridges” – Duvarlar ve Köprüler isimli Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Ispanya – Sevilla’da düzenlenen 1 hafta süreli proje faaliyeti gerçekleştirildi.Aralarında İtalya, Macaristan, Portekiz, İsveç, Türkiye ve Ispanya’nın bulunduğu AB ülkelerine 2 senedir gerçekleşen proje kapsamında yapılan İspanya – Sevilla ziyaretinde, Ispanya eğitim ve kültür ortamını yerinde inceleyerek okul sistemi konusunda bilgi edindiler. Sevilla Aznalfarache belediyesine ziyarette bulundular. Öğrenciler, köprüler ve duvarlar konulu sunum gerçekleştirerek, toplumda yapılan ve karşı durulan ayrıştırmalar ve ötekileştirmeler ve bunların zararları konusunda bilgi verdiler.

Ortak ülkelerde yapılan ötekileştirmelerin ve bunların zararları konusunda sunumlar izlendi. Öğrenciler İspanyol ailelerin evlerinde kaldılar ve oldukça mutlu oldular. 6 ülkenin halk dansları sunumları öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Öğrenciler kısa sürede kaynaştılar ve yakın arkadaşlıklar kurdular. Endülüs bölgesinin, flamenko müziğinin ve iç içe girmiş farklı kültürleri incelendi.

İngilizce Öğretmeni Haydar Levet: “Her bir noktasında ayrı tarihi sarayları, muhteşem meydanları, kiliseleri ve endülüs emevileri tarafından yapılmış camileri bulunan Sevilla hepimizi büyüledi. İspanyol aileler, öğretmenler ve öğrenciler bize muhteşem ilgi gösterdiler ve ayrılırken göz yaşlarımızı tutamadık. Proje kapsamında, Sevilla, Madrid ve Barselona kültür gezileri de düzenlendi. Projemizin son toplantısı Mayıs ayında Macaristan’da yapılacak.” dedi. Haber: Seda Liman ZENGİN