Keşan Başkanı Helvacıoğlu’ndan Soyuak’a Ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçemiz Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’ı makamında ziyaret ederek, Evreşe’nin sorunlarını dahil konularda görüş alış verişinde bulundular.

Komşumuz Evreşe’yi her zaman ziyaretten memnunluk duyuyoruz. Mutlaka kendilerinle istişare halindeyiz.İmkanlarımız dahilinde Evreşe’ye ve çalışkan belediye başkanımıza yardıma hazırız. “dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN