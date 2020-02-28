GÜNCEL HABERLER 

Keşan Başkanı Helvacıoğlu’ndan Soyuak’a Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçemiz Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’ı makamında ziyaret ederek, Evreşe’nin sorunlarını dahil konularda görüş alış verişinde bulundular.
Komşumuz Evreşe’yi her zaman ziyaretten memnunluk duyuyoruz. Mutlaka kendilerinle istişare halindeyiz.İmkanlarımız dahilinde Evreşe’ye ve çalışkan belediye başkanımıza yardıma hazırız. “dedi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

TARİH VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ’NDEN SAHİL TEMİZLİĞİ

buyukzafer 0

GELİBOLU’NUN KURTULUŞ COŞKUSU

buyukzafer 0

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SPOR MÜSABAKALARI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.