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Adalet Bölümü Öğrencileri Dünya Sosyal Adalet Gününü Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Adalet Bölümü Öğrencileri 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Gününü kutladılar.
Günün anlam ve önemi anlatildiktan sonra öğrenciler senaryosunu kendilerinin yazdıkları durusma örneğini canlandirdilar
Yapılan etkinliğe ilçemiz okullarının müdürleri ve veliler Okul müdürü İlker Doğan ve Adalet Alan Şefi Sevinc Bal Yıldırım katılım için diğer okul müdürlerine teşekkür edip fotoğraf çekildiler. Haber:Seda Liman ZENGİN

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