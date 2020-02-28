CHP’DE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni il başkanı seçilen Metin Ümit Ural Çarşamba günü mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan itiraz sonucu alamamıştı.Dün yaşananlar bugün tatlıya bağlandı ve CHP il başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. Törende yüzler gülerken İsmet Güneşhan, yeni İl Başkanı başarılar diledi. Metin Ümit Ural ise verilen emekler ve elde edilen başarılardan dolayı Güneşhan’a teşekkür etti.

Yüzlerin güldüğü devir teslim öncesinde açıklamalarda bulunan İsmet Güneşhan; “CHP İl Kongresi hepimize yakışır bir şekilde bir şölen havasında, demokrasiden güzel örnekler vererek gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz kongre sonucunda üyelerimiz Metin Ümit Ural arkadaşım ve ekibine partiyi yönetme görevi vermiştir. Bizlerde geçmiş dönemde görev yapan arkadaşlar olarak bugün partimizin mührünü, anahtar ve defterlerini teslim etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ortadadır. 25 Baro Başkanı ortak açıklama yaparak Türkiye’de büyük bir yargı krizi yaşandığına dikkat çektiler. CHP şu an iktidar olmaya en yakın siyasi partidir. Halk bizden iktidar beklemektedir. Partimizi dışarıdan karıştırmak isteyen birçok güçler bulunuyor. Bizler CHP’liler olarak görevlerimizin ve sorumluluklarımızın bilinci içerisinde bunlara prim vermeyecek, birlik ve beraberlik içerisinde partimizi iktidara taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ben ve arkadaşlarım yeni yönetimimizin emrindeyiz, ne görev verilirse bunları yerine getirmeye çalışacağız. Bu dönem AK Parti’den bu ülkenin kurtulma dönemidir. Bizlerde CHP’liler olarak iktidara yürümek için gayret göstereceğiz. Başkanımıza ve yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural ise yaptığı konuşmada; İsmet Güneşhan ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi; “Yeni dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun. Baştan söylediğim gibi; bu bir bayrak yarışıdır. Biz şu anda değerli yönetimimizden belirli bir etapta bayrağı taşıma görevini teslim aldık. Bizim en son bayrağımızı taşıyacak olduğumuz nokta iktidardır. Dolayısıyla bu etaptaki taşıyacağımız bayrak bizim için çok değerlidir; en hızlı sürede bayrağı taşıyarak en kısa sürede iktidara ulaşmak en büyük hedefimizdir” dedi. Haber: Caner AKŞİT