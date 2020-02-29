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SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerle ilgili siyasilerden ardı ardına açıklamalar geldi.Belediye Başkanı Mustafa Özacar başsağlığı mesajını iletti.Özacar mesajında; “Yüreklerimizi dağlayan acılar artık son bulsun.Ulusumuzun başı sağolsun.İdlib’te şehit olan vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.Sözün bittiği yerdeyiz.”dedi.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Milletimizin başı sağolsun.
Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar dileriz.”dedi.
Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak mesajında; “Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun …”dedi.
MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür mesajında ; “Milletimizin başı sağolsun.
Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar.Ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.”dedi.
Haber: Seda Liman ZENGİN

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