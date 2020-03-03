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Güneylispor Maçında Herkes Şehitlerimiz için Tek Yürek Oldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Maç öncesi Güneylispor sahaya “MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN” yazılı pankartla çıktı, ardından şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Tribünler ve sahada bulunan herkes şehitlerimiz ve şehit aileleri için tek yürek oldu.
GÜNEYLİSPOR LİDERLİĞE ADIM ADIM
Güneylispor geçtiğimiz hafta karşılaştığı maç ile liderliğe adım adım ilerliyor.
Güneylispor 19. Hafta sonu itibariyle 1.Amatör Ligte 45 puan ile 2.sıraya yerleşti.Haber: Ali GEZER

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