TÜRK HARB -İŞ ÇANAKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ “TERÖRE KARŞI YÜRÜTÜLEN MÜCADELEDE GÖREVE HAZIRIZ”

Türk Harb -İş Çanakkale İl Temsilciliği teröre karşı açıklamada bulundu.Türk Harb -İş Çanakkale İl Temsilciliği Türk Harb -İş Çanakkale İl Temsilciliği teröre karşı açıklamada bulundu.Türk Harb -İş Çanakkale İl Temsilciliği “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin uzun yıllardır yurt içinde teröre karşı yürüttüğü başarılı mücadelenin devamı olan güney sınırımızda güvenliğin sağlanmak için Suriye’de verilen mücadelede, 27 Şubat 2020 tarihinde rejim güçlerinin alçak saldırısı sonucu ne yazık ki İdlib’de 33 Mehmetçiğimizi şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan 32 Mehmetçiğimize ise acil şifalar diliyoruz. ”Bugün şehit haberleri ile yüreklerimiz yansa da, hainlere karşı aziz vatanımızın bekası mücadelesinde ülke olarak daha güçlü şekilde kenetlenme günüdür.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil unsurları olarak devletimize hizmet eden Türk Harb-İş Sendikası üyesi bizler, ülkemizi ve bölgemizi terör belasından kurtarmak için yürütülen mücadelede bütün varlığımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız.

Yüce milletin her ferdi gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için canını ortaya koymaktan çekinmeyen Milli Savunma Sanayi çalışanları bizler, Çanakkale’de, İstiklal Mücadelesinde olduğu gibi birlik ve dayanışma ruhuyla düşmanı bertaraf etme yolunda her daim göreve hazırız.

Allah devletimizin ve milletimizi birliğine ve dirliğine zeval vermesin. Güzel ülkemizde birlik ve dayanışma ruhu daim, milletimiz tek ses, tek yürek olarak sonsuza kadar var olsun….

Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, terörü ve terörün destekçilerini lanetlerken, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için şehadet şerbetini içen vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz