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Ak Parti Kongresine Hazırlıklar Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

8 Mart Pazar günü ilçemizde saat 14:00’te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak olan Ak Parti İlçe Kongresinde 5 gün kala hazırlıklarda hızlandı.Genel Merkez tarafından İlçe Başkan Adayı olarak gösterilen İl Genel Meclisi Serhad Sürücü Yönetim Kurulu Listesini tamamlamak üzere .Yeni Listede geçenki listeden farklı olarak daha çok genç iş adamlarının listede yer alacağı öğrenildi.
Kongrenin ardından, yeni kadın kolları ve gençlik kolları seçimlerinin yapılacağı bunun için de kadın kolları ve gençlik kolları da önemli yeni isimlerin bulunacağı dillendiriliyor.Bu konuda geniş bilgiyi perşembe günü vereceğiz. 

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