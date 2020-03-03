DEVRİM YASALARI YAŞAMSAL VE VAZGEÇİLMEZDİR!

3 Mart 1924, Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu
tarihte yasalaşan üç önemli kanun çağdaş, demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı
devlet yapısının temelini oluşturmuştur.
“Hilafetin Kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması, Eğitim ve Öğretim
Birliği Yasaları” çağdaş toplumun, bilimsel ve laik eğitimin şartıdır. Çağdışı kalmış bir devlet
sisteminin yıkılışıdır. Böylece, toplumu ve devleti din kuralları yerine, gelişen ve sürekli
değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, insan aklının bulduğu kurallara göre yönetmek, esası
benimsenmiştir. Yani, din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin
laik yapıya kavuşması yolunda ileri bir adım atılmıştır. Cumhuriyet, dinsel “sultan-halife
egemenliği” yerine “milli egemenliği” esas alan rejimdir. “Kendini Allah’ın yeryüzündeki
gölgesi” olarak gören sultanların ve halifelerin yeri bu sistemde yoktur. Özlem duyanlara
da asla izin vermeyeceğiz.
Atatürk, cumhuriyeti ilan etmeden önce saltanatı, cumhuriyeti ilan ettikten sonra
da halifeliği kaldırmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurmuştur. Bugünkü siyasal İslamcı
iktidarın Diyanet İşleri Başkanı, uygulamaları ve beyanlarıyla Atatürk düşmanlığını, Devrim
Yasaları’na karşıtlığını gizlememektedir. Milli günlerdeki hutbelerden Atatürk’ü çıkarmış,
hurafelere yer vermiştir. “Kur’an kurslarına bir tuğla koyana Allah cennetten güzel bir ev verecektir.” gibi akla, mantığa ve Allah inancına aykırı çağ dışı söylemi dillendirmiştir. Bütün
bu olanlar 18 yıllık siyasal İslamcı iktidarın sonucudur.
Devrim Kanunları, Cumhuriyet’in saygın, yetkin, üretken yurttaşlarını yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Amaç; aydınlanma, kadın-erkek eşitliği, aklın ve bilimin egemenliği,
bağımsızlık, özgürlük ve onurlu yaşamdır.
Devrim Yasaları; Cumhuriyet kuşaklarına yeterince öğretilemedi. Siyasetçiler,
eğitimciler, aydınlar bu kanunların getirdiklerini, gerekçelerini, amaçlarını ve yasalaştırılış
gerekçelerini bilmeden yetiştirildiler. 3 Mart 1924 tarihi bir anlamda unutturuldu. Bugün,
yaşadığımız siyasal, sosyal, kültürel pek çok sorunun kaynağında bu durum vardır.
1950’de çok partili siyasi yaşama geçildikten sonra, ne yazık ki Devrim Yasaları sinsice
kuşatıldı, büyük saldırılara maruz kaldı. Devlet içinde örgütlenen karşıt devrimciler
günbegün güç kazandı. 2000’ler Türkiye’sine gelindiğinde aklın öncülüğünü, bilimi öteleyen
politikalarla, yalnız, Devrim Yasaları değil; Devrimin her aşaması örselendi. Türk Devrimi’ne
yönelik saldırılar, 18 yıllık siyasal islamcı iktidar döneminde zirve yapmıştır. Rejim ve
yönetim sistemi hukuksuz bir şekilde değiştirilmiştir.
Devlet kurumlarının cemaatlerce doldurulduğu, tarikatların baş tacı edildiği, aklın,
bilimin dışlandığı bir dönemi yaşamaktayız. “Eğitimde Birlik Yasası” yok edilmiştir. Devrim
Yasalarına (Anayasa md. 174 ve laiklikle ilgili 24. Maddeye) ve Cumhuriyetin temel
niteliklerini belirleyen 2. maddeye ve 42. maddeye açıkça aykırı olan “Dindar ve kindar
nesil yetiştireceğiz” söylemi, ülkemizde laik rejimin ve dolayısıyla laik eğitim ve çağdaş
kamusal düzenin yıkımıdır.
Bu yolla, laik eğitim sonlandırılmıştır. Bilimin, aklın sahibi ve koruyucusu olması
gereken üniversiteler medreseleştirilmiştir. Sadece ezberleyen, düşünemeyen, bilim
üretemeyen, eleştiremeyen, hakkını aramayı bilmeyen, her söylenene inanan,
sorgulamayan, tüketen bir nesil yaratılmıştır.
Ancak, tüm bu olumsuzluklara rağmen umutsuz değiliz. Çünkü, tarih boyunca
toplumları baskıyla, zorbalıkla, kişisel, siyasal, dinsel amaçlar doğrultusunda yönetmek
isteyenler, başarılı olamamıştır. Bundan böyle de olamayacaklardır. Sorunların çözümü için
herkes akıl ve hukuk dışı olana direnmeli ve mücadele etmelidir. Görev ve sorumluluk
hepimizindir. Hep birlikte demokratik düzeni yasal zemin içinde savunacağız.
Sorunlarımız vardır. Çözümümüz de vardır. Çözüm Atatürkçü Düşünce’dir.
Atatürkçü Düşünce ile Türkiye Cumhuriyeti yeniden inşa edilecek ve Devrim Yasaları
ödünsüz uygulanacaktır. İnanıyoruz… Kararlıyız…
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
DEVRİM YASALARI YAŞAMSAL VE VAZGEÇİLMEZDİR!
3 Mart 1924, Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu