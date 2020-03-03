DEVRİM YASALARI YAŞAMSAL VE VAZGEÇİLMEZDİR!

3 Mart 1924, Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu

tarihte yasalaşan üç önemli kanun çağdaş, demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı

devlet yapısının temelini oluşturmuştur.

“Hilafetin Kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması, Eğitim ve Öğretim

Birliği Yasaları” çağdaş toplumun, bilimsel ve laik eğitimin şartıdır. Çağdışı kalmış bir devlet

sisteminin yıkılışıdır. Böylece, toplumu ve devleti din kuralları yerine, gelişen ve sürekli

değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, insan aklının bulduğu kurallara göre yönetmek, esası

benimsenmiştir. Yani, din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin

laik yapıya kavuşması yolunda ileri bir adım atılmıştır. Cumhuriyet, dinsel “sultan-halife

egemenliği” yerine “milli egemenliği” esas alan rejimdir. “Kendini Allah’ın yeryüzündeki

gölgesi” olarak gören sultanların ve halifelerin yeri bu sistemde yoktur. Özlem duyanlara

da asla izin vermeyeceğiz.

Atatürk, cumhuriyeti ilan etmeden önce saltanatı, cumhuriyeti ilan ettikten sonra

da halifeliği kaldırmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurmuştur. Bugünkü siyasal İslamcı

iktidarın Diyanet İşleri Başkanı, uygulamaları ve beyanlarıyla Atatürk düşmanlığını, Devrim

Yasaları’na karşıtlığını gizlememektedir. Milli günlerdeki hutbelerden Atatürk’ü çıkarmış,

hurafelere yer vermiştir. “Kur’an kurslarına bir tuğla koyana Allah cennetten güzel bir ev verecektir.” gibi akla, mantığa ve Allah inancına aykırı çağ dışı söylemi dillendirmiştir. Bütün

bu olanlar 18 yıllık siyasal İslamcı iktidarın sonucudur.

Devrim Kanunları, Cumhuriyet’in saygın, yetkin, üretken yurttaşlarını yetiştirmeyi

hedeflemektedir. Amaç; aydınlanma, kadın-erkek eşitliği, aklın ve bilimin egemenliği,

bağımsızlık, özgürlük ve onurlu yaşamdır.

Devrim Yasaları; Cumhuriyet kuşaklarına yeterince öğretilemedi. Siyasetçiler,

eğitimciler, aydınlar bu kanunların getirdiklerini, gerekçelerini, amaçlarını ve yasalaştırılış

gerekçelerini bilmeden yetiştirildiler. 3 Mart 1924 tarihi bir anlamda unutturuldu. Bugün,

yaşadığımız siyasal, sosyal, kültürel pek çok sorunun kaynağında bu durum vardır.

1950’de çok partili siyasi yaşama geçildikten sonra, ne yazık ki Devrim Yasaları sinsice

kuşatıldı, büyük saldırılara maruz kaldı. Devlet içinde örgütlenen karşıt devrimciler

günbegün güç kazandı. 2000’ler Türkiye’sine gelindiğinde aklın öncülüğünü, bilimi öteleyen

politikalarla, yalnız, Devrim Yasaları değil; Devrimin her aşaması örselendi. Türk Devrimi’ne

yönelik saldırılar, 18 yıllık siyasal islamcı iktidar döneminde zirve yapmıştır. Rejim ve

yönetim sistemi hukuksuz bir şekilde değiştirilmiştir.

Devlet kurumlarının cemaatlerce doldurulduğu, tarikatların baş tacı edildiği, aklın,

bilimin dışlandığı bir dönemi yaşamaktayız. “Eğitimde Birlik Yasası” yok edilmiştir. Devrim

Yasalarına (Anayasa md. 174 ve laiklikle ilgili 24. Maddeye) ve Cumhuriyetin temel

niteliklerini belirleyen 2. maddeye ve 42. maddeye açıkça aykırı olan “Dindar ve kindar

nesil yetiştireceğiz” söylemi, ülkemizde laik rejimin ve dolayısıyla laik eğitim ve çağdaş

kamusal düzenin yıkımıdır.

Bu yolla, laik eğitim sonlandırılmıştır. Bilimin, aklın sahibi ve koruyucusu olması

gereken üniversiteler medreseleştirilmiştir. Sadece ezberleyen, düşünemeyen, bilim

üretemeyen, eleştiremeyen, hakkını aramayı bilmeyen, her söylenene inanan,

sorgulamayan, tüketen bir nesil yaratılmıştır.

Ancak, tüm bu olumsuzluklara rağmen umutsuz değiliz. Çünkü, tarih boyunca

toplumları baskıyla, zorbalıkla, kişisel, siyasal, dinsel amaçlar doğrultusunda yönetmek

isteyenler, başarılı olamamıştır. Bundan böyle de olamayacaklardır. Sorunların çözümü için

herkes akıl ve hukuk dışı olana direnmeli ve mücadele etmelidir. Görev ve sorumluluk

hepimizindir. Hep birlikte demokratik düzeni yasal zemin içinde savunacağız.

Sorunlarımız vardır. Çözümümüz de vardır. Çözüm Atatürkçü Düşünce’dir.

Atatürkçü Düşünce ile Türkiye Cumhuriyeti yeniden inşa edilecek ve Devrim Yasaları

ödünsüz uygulanacaktır. İnanıyoruz… Kararlıyız…

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU