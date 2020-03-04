GÜNCEL HABERLER 

ÖĞRETMENLERE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu kapsamında verilmesi gereken Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri Ilçemiz İSG Bürosu Koordinatörü ve İSG Uzmanı Fatma Kurnaz tarafından öğretmenlere verilerek olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirildi.Ayrıca risk faktörleri, acil durum tedbirleri, ilkyardım, is sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturma, farkındalık yaratma ve bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimde okullarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uygulanması önerilen tedbirlere de yer verilerek öğretmen ve çalışanlar bilgilendirildi.Haber: Seda Liman ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

“TEVAZU, SAMİMİYET VE GAYRETLE” “ÖNCE MİLLET, ÖNCE MEMLEKET” DİYEREK TEKRAR YOLA ÇIKIYORUZ

buyukzafer 0

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

buyukzafer 0

Arının Soktuğu Genç Kriz Geçirdi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.