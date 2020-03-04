ÖĞRETMENLERE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu kapsamında verilmesi gereken Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri Ilçemiz İSG Bürosu Koordinatörü ve İSG Uzmanı Fatma Kurnaz tarafından öğretmenlere verilerek olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirildi.Ayrıca risk faktörleri, acil durum tedbirleri, ilkyardım, is sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturma, farkındalık yaratma ve bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimde okullarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uygulanması önerilen tedbirlere de yer verilerek öğretmen ve çalışanlar bilgilendirildi.Haber: Seda Liman ZENGİN