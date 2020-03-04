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KOCAÇEŞME KÖYÜ’NDE SAHİL VE LİMAN DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Kocaçeşme Köyü’nde sahil ve liman düzenlemeleri yapılıyor.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Kocaçeşme Köyü Muhtarının talebi doğrultusunda Kocaçeşme Köyü’nün sahil ve liman düzenlemesi ve balıkçılar için deniz balçık temizleme işini yerinde inceledi.
Haber: Caner AKŞİT

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